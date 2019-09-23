شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن مواصلتها تصنيع "ماك برو" بتكساس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها ستواصل تصنيع حاسوبها "ماك برو" في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد منح إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشركة إعفاءات لأجزاء "ماك برو" المصنعة فى الصين من التعريفات الجمركية التى تفرضها واشنطن على الواردات الصينية في إطار ما يعرف بـ"حرب التعريفات" بين البلدين.
ووافق الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر، قبل أيام، على 10 من أصل 15 طلبا تقدمت بها "أبل" لمنح إعفاءات جمركية لبعض منتجاتها المصنعة خارج الولايات المتحدة.
وهو ما أشاد به الرئيس التنفيذ للشركة تيم كوك في بيان أصدره، اليوم، مؤكدا الإبقاء على تصنيع "ماك برو" في أوستين، وهي الخطوة التي قالت الشركة إنها تأتى فى إطار التزامها نحو النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، حسب ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى.
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