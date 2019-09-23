شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا تطفو النفايات البلاستيكية على سطح المحيطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة البلاستيك فى المحيطات كبيرة وتزداد يوما عن الآخر، ولكن المشكلة الأكبر التى أثارت حيرة العلماء أن القليل من البقايا البلاستيكية تطفو على السطح، بالنظر إلى أن 8 أطنان مترية من البلاستيك تُفرغ فى المحيط من اليابسة كل عام.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"فأجرى علماء من The Ocean Cleanup، وهى منظمة بيئية لإزالة النفايات البلاستيكية من المحيط، دراسة لمحاولة حل اللغز، حول كيفية تحرك البلاستيك فى التيارات القريبة من الشاطئ ومعرفة المكان الذى قد تتراكم فيه.

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ووجدت الدراسة أن 79٪ من جميع البلاستيك الطافى فى المياه السطحية بالقرب من الشاطئ جاء من الأشياء التى كان عمرها أقل من خمس سنوات، كما أن المواد البلاستيكية الصغيرة التى عثر عليها فى الخارج قد انهارت من البلاستيك الذى تم إنشاؤه منذ فترة طويلة تعود إلى الخمسينيات.

كما استنتج الباحثون أن التيارات القريبة تميل إلى حبس الكثير من الحطام البلاستيكى فى المياه الساحلية، ويتم سحب البلاستيك الذى تجده فى تناثر خط الشواطئ على المد والجزر ثم يتم إخراجه مرة أخرى، وقد تدور حول الشاطئ لفترة من الوقت وتنتقل بعيدًا على طول الساحل، لكن هذا البلاستيك يميل إلى العودة إلى الشواطئ وقد يبقى عالقًا فى هذا الإيقاع لسنوات عديدة.

وعن البلاستيك الذى يطفو، ففى بعض الأحيان يهرب بعض هذا البلاستيك من التيارات القريبة ويذهب بعيدا عن طريق البحر بواسطة التيارات المحيطية.