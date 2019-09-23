تسريب فيديو لنظام أندرويد يعمل على هاتف تقليدي قديم

ذكرت التقارير الأسبوع الماضي أن شركة جوجل أوقفت العمل على تطوير متصفح كروم لنظام أندرويد المخصص للهواتف التقليدية، الأمر الذي فُسر أن الشركة تراجعت عن تطوير هذه النسخة من نظام أندرويد.

والآن سُرب على الإنترنت مقطع فيديو يكشف عن شكل نظام أندرويد الخاص بالهواتف التقليدية، وهو يعمل على هاتف نوكيا قديم. وفي الفيديو تُرى التطبيقات التي يدعمها النظام، بما في ذلك مساعد جوجل الرقمي (أسيستنت)، وخرائط جوجل، وغيرهما.

وأشار موقع 9to5Google إلى أنه كان قد وجد في وقت سابق من العام الحالي دليلًا في شفرة مصدرية مفتوحة أن جوجل تعمل على نسخة من متصفح كروم مخصصة للهواتف التقليدية، وكانت هذه النسخة من المتصفح مبنية لنسخة خاصة من نظام أندرويد غير مخصصة للشاشات اللمسية.

وفي مقطع الفيديو المسرب، يظهر أن أندرويد الهواتف التقليدية تدعم تشغيل مساعد جوجل الرقمي من خلال الضغط على أحد الأزرار، ثم توجيه الأمر صوتيًا، أو كتابته عن طريق مفاتيح الهاتف. كما يمكن تغيير اللغة. ويظهر أيضًا أن النظام يدعم خرائط جوجل، ولكنها لم تعمل.

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وفي تطبيق الإعدادات، تظهر خيارات الاتصال بالشبكة اللاسلكية واي فاي، والأجهزة المتصلة، والحسابات والمستخدمين، واللغة والإدخال، والخصوصية، والأذونات واستخدام الموقع، والبطارية، والشاشة، والصوت، وسهولة الوصول، والتخزين، والموقع والأمان، والنظام، وخيار خاص بجوجل يحتوي على الخدمات والتفضيلات، وأخيرًا التطبيقات والتنبيهات.

وبالنقر على متصفح كروم في الهاتف، تظهر العديد من الأيقونات للمواقع الشهيرة، مثل: فيسبوك، ويوتيوب، وويكيبيديا. وفي تطبيق الخرائط تظهر خيارات عديدة، مثل: البحث عن المواقع، وعرض الخريطة، والموقع الخاص بالمستخدم، والاتجاهات، والمحطات القريبة، والخدمات.

ويوفر النظام أيضًا تطبيق إدارة الملفات Files التابع لجوجل، حيث يمكن تصفح الملفات، والتنظيف، ومشاركة الملفات. ولكن من بين كل التطبيقات التي ظهرت في الهاتف، لم يظهر متجر جوجل، ما يعني أن النظام لا يدعم إضافة إلى التطبيقات التي تأتي مثبتةً مسبقًا، والتي يمكن تحديثها عن طريق خيار (حدث التطبيقات تلقائيًا) Auto-update apps ضمن الإعدادات.