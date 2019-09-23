سامسونج تعلن عن هاتفها الجديد Galaxy A20s

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي (جالاكسي أي20إس) Galaxy A20s الذي يأتي خلفًا لهاتف (جالاكسي أي20)، ولكنه يقدم تحسينات على بعض المواصفات، وتراجعًا في أخرى.

ونشرت الشركة الكورية صورة للهاتف مع جميع المواصفات، والتي تكشف أنه يمتاز عن (جالاكسي أي20) بأنه يقدم ثلاث كاميرات خلفية، وشاشة أكبر بواقع 0.1 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي بحجم أكبر، ولكن الشاشة ليست AMOLED بل LCD، كما أن المعالج من نوع (سنابدراجون 625).

ومع أن سامسونج لم تذكر صراحةً أن شاشة الهاتف هي من نوع LCD، إلا أنها فعلت الشيء ذاته مع هاتف (جالاكسي أي10إس) Galaxy A10s الذي استخدم شاشة LCD بدلًا من AMOLED.

ويقدم هاتف (جالاكسي أي20إس) الجديد شاشة ذات نتوء بقياس 6.5 بوصات، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

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وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية الثلاث بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض في الثانية، وبدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق في الثالثة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

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ويملك (جالاكسي أي20إس) بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وحساس بصمة على ظهره، وهو سوف يتوفر بأربعة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، والأحمر.

هذا؛ ولم تُعلن سامسونج عن معلومات تتعلق بالسعر، وموعد الإطلاق.