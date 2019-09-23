شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور .. شاهد المكونات الداخلية لهاتف أيفون 11 برو .. علشان سهولة الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع iFixit الشهير بتفكيك الأجهزة الإلكترونية المختلفة وتقيمها، عن المكونات الداخلية لهاتف أبل الجديد، أيفون11 برو ، حيث قاموا بعمل ذلك للتأكد من مدى سهولة صيانة الهاتف حال تلف أي من مكوناته.

وبحسب التقرير لاحظ الفريق أن الشيء المميز في هواتف أيفون لهذا العام هو سهولة الوصول إلى الشاشة، خاصة أن الشاشات تعتبر هي الجزء الأكثر تلفا في الهواتف الذكية، لذلك سيكون من الجيد سهولة الوصول إليها في حالة احتياج تبديلها، كما لاحظ iFixit أيضًا التغير في حجم وشكل البطارية.

كما لاحظ الموقع وجود موصلين للبطارية بدلاً من واحد، وهو أمر جديد لشركة أبل، حيث يعتقد أن الطرف الثانى خاصة بميزة الشحن اللاسلكي العكسي والذى تم إلغاءه في وقت لاحق، فيما منح الفريق هاتف أيفون 11 بروماكس درجة إصلاح من 6 من أصل 10 (10 هي الأسهل للإصلاح).

الجزء الخلفي من الهاتف



الجزء السفلي من أيفون 11

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المكونات الداخلية لأيفون



بطارية الأيفون



بطارية أيفون 11 برو ماكس



فك الهاتف



كاميرا أيفون 11 برو



كاميرا أيفون