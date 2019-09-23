شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار فضائى صينى يدرس مادة غامضة على الجانب الآخر للقمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مستكشف القمر الصيني "مادة تشبه الهلام" من "لون غير عادي" على الجانب الآخر من القمر، حيث تسعى الصين للوصول إلى معرفة ماهية هذه المادة الغامضة الموجودة في فوهة البركان على الجانب الآخر من القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رصدت المركبة الفضائية لمهمة "Chang'e-4" التى تسمى Yutu-2 ، المادة الغريبة في الشهر الماضي، لكن كان عليها أن تتوقف لبعض الوقت عن العمل بعد ذلك مباشرة، فتغلق المعدات لمدة 14 يومًا حيث يكون ليل القمر بارد جدًا بحيث تتجمد وتدمر المركبة إذا لم تغلق أبوابها وتحمي نفسها.



المادة الغريبة

وبعد أن عادت المركبة مرة أخرى للوضع النشط، أعادت الصين المستكشف إلى الموقع في محاولة لتصوير والحصول على المواد ودراستها.

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وكشف منشور مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن بعض التفاصيل حول الطريقة التي تنوي وكالة الفضاء الصينية (CNSA) اكتشاف المادة بها، حيث تم إرسال Yutu-2 إلى الحفرة الصغيرة لمحاولة العثور على مزيد من المعلومات.

وكشفت الوكالة الصينية أنه تمت دراستها بنجاح ، ولكن النتائج الدقيقة لا تزال لغزا، حيث كانت إحدى النظريات الممكنة التي اقترحها الباحثون غير المشاركين في المهمة هي أن المادة عبارة عن زجاج مذاب تم إنشاؤه من نيازك تضرب سطح القمر.

وقد تؤدي نتائج التجارب المستقاة من المهمة إلى فهم جديد للتحديات التي يواجهها المستوطنون الذين قد يستعمرون يومًا ما القمر.