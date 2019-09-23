شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. كيف احتفل جوجل بالاعتدال الخريفى 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم الأول للخريف في نصف الكرة الشمالي اليوم الأول من فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي، وهى الظاهرة التى تسمى بالاعتدال الخريفى، وقد احتفل محرك البحث بهذه المناسبة على طريقته الخاصة.



جوجل

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم تصميم رسومات الشعار المبتكرة لنصف الكرة الشمالي، التى تظهر الأرض تتوجها أوراق ذهبية، كما أن اسم الشركة مزخرف بالفروع والجذور التي تحمل نفس أوراق الخريف.

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أما من أجل الاعتدال الربيعي لنصف الكرة الجنوبي، تعكس الرسومات الأرض وهي تنظر إلى زهرة وردية مبهجة تنتشر من أعلاها، مع نباتات خضراء مزخرفة تزين اسم Google.



جوجل

وتعود تسمية هذه الظاهرة إلى حقيقة أن الاعتدال يكون فى الليل والنهار حيث يدوم كل منهما 24 ساعة متساوية، حيث يشير إلى الوقت الذي يكون فيه مستوى الميل المحوري للأرض عموديًا بشكل مباشر على شعاع الشمس، وأى إن كان أنت فى أى جزء من الأرض فإنك تبدأ موسم جديد.