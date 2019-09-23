افضل اقراص اس اس دي SSD الخارجية بمدخل type C يمكنك شرائها الآن

وجود SSD لديك هو امر جيد جداً. خاصة ان كان خارجياً. سرعات نقل عالية و مساحات تخزين جيدة و عمر طويل. غير انه صغير الحجم بشكل كبير و سهل التنقل. الـSSD هو افضل وسائل نقل البيانات التي يمكن ان تعتمد عليها الآن. خاصة ان كان بمدخل USB Type C. الذي سيفتح لك سرعات نقل عالية و قوية. في هذا الموضوع نذكر افضل الـSSD الخارجي الذي يمكنك شرائهم لتنقل بياناتك المهمة من جهاز لآخر. او تستعملهم في حفظ ملفاتك المهمة

Samsung T5 SSD

اذا كنت تبحث على مزيج بين الحجم و السعة و السرعة فإن Samsung تقدم لك T5 لهذا الامر. يأتي بسعات تبدأ من 250GB الى 5TB. حجم صغير. سرعة نقل عالية. خامات جيدة و ليس غالياً. T5 هو احد افضل الأقراص التي يمكنك شرائها لتنقل بياناتك من جهاز لآخر. يعتبر T5 اكثر الأنواع استعمالاً حيث يستعمله العديد من الناس خاصة متابعي عالم التقنية و المراجعين. لانه بحجمه الصغير و مساحته العالية يعد خياراً مثالياً خاصة عند تنقلك من مكان لآخر

WD My Passport

شركة Western Digital هي شركة شهيرة جداً في كل ما يخص عالم اقراص التخزين. و منتجاتها منتشرة بشكل كبير و ملحوظ حول العالم. في مصر مثلا فإن اكثر اقراص التخزين الخارجية انتشاراً هو My passport من نوع HDD من شركة ويسترن ديجيتال نفسها. الـSSD بإسم My Passport هو ايضاً خيار جيد للشراء من WD. لأنه يقدم سعات معقولة تتراوح بين 256 الى 2TB. و يمكن تشفيره بكلمة مرور بحيث لا يمكن لأحد فتح الملفات الا بمعرفتك. مع سرعة نقل تصل الى 515MB/sec. هو جيد جداً مقابل السعر الخاص به.

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LaCie Rugged

هذا غال بعض الشئ. او غال كثيراً. لكن مقابل هذا السعر المرتفع فإنه يقدم لك متانة عالية جداً للجهاز. مما يجعله مناسباً جداً للإستعمال خارج المنزل بسبب تحمله للصدمات المتنوعة. و انه لن يتلف بسرعة. مع دعمه لمدخل USB Typce C من نوع Thundebolt 3. مع ضمان لمدة 3 اعوام من الشركة و خدمة LaCie لإسترجاع الملفات المفقودة تحت اسم. LaCie Data recovery. اخيراً فإنه يصل بسرعة تصل 510MB/sec. يبدو هذا مناسباً جداً خاصة مع ارتفاع سعره بعض الشئ

Dell Portable Thunderbolt 3 SSD

بالرغم انه بسعة 500GB فقط الا انه يحمل شيئاً مهماً. و هو الـThunderbolt 3. بحيث تصل سرعة نقل الملفات -كما تدعي Dell- الى 2800MB/sec. اي انه اسرع من العديد من الأقراص الداخلية للجهاز. سرعة 2800MB/sec تمنك من العديد من الأشياء. يمكنك نقل 100GB في 36 ثانية تقريباً. اي انه يمكنك ملأ هذا القرص في 3 دقائق تقريباً بهذه السرعة. الأرقام جيدة و عالية جداً. هذا مع حجمه الصغير و سهولة التنقل به يجعله من الخيارات الجيدة جداً في هذه القائمة

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