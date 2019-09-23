أبرز 5 ميزات خصوصية وأمان في نظام التشغيل iOS 13

على مر السنين؛ تفوقت آبل على الكثير من الشركات التقنية في الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم، فبعكس جوجل؛ لا تعتمد آبل على الإعلانات المستهدفة استنادًا إلى بيانات المستخدم كمصدر للربح، بل تحقق أرباحها من بيع الأجهزة، والتطبيقات، والخدمات التي تقدمها، ومع وصول نظام (آي أو إس 13) iOS 13 لهواتف آيفون نجد أن آبل قدمت ميزات جديدة للخصوصية.

تمنحك الميزات الجديدة مزيدًا من التحكم في عدد المرات التي تستطيع فيها التطبيقات الوصول إلى موقعك، وطرق منع التطبيقات من فحص شبكات (الواي فاي) Wi-Fi القريبة لتخمين موقعك، بالإضافة إلى طريقة جديدة أكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، وعدد من ميزات الأمان في HomeKit.

فيما يلي أبرز 5 ميزات أمان وخصوصية في نظام التشغيل iOS 13:

1- التحكم في كيفية تتبع التطبيقات لموقعك:

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في نظام iOS 13؛ لا يُسمح للتطبيقات بطلب وصول ثابت إلى موقعك الجغرافي عند فتح التطبيق للمرة الأولى، وبدلاً من ذلك، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات مختلفة: السماح بالوصول إلى الموقع أثناء استخدام التطبيق، أو السماح بالوصول لمرة واحدة فقط، أو عدم السماح به على الإطلاق.

في حالة اختيار الوصول لموقعك مرة واحدة فقط، ستمنح التطبيق أذن الوصول لبيانات الموقع هذه المرة فقط، ولكن في حالة استخدام التطبيق ثانيةً سيُطلب منك الإذن مرة أخرى.

إذا أعطيت أي تطبيق أذن وصول لموقعك وتريد تغييره في أي وقت يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services، ثم اضغط على التطبيق الذي تريد تغيير الإذن الخاص به، وحدد الخيار المناسب لك.

تعمل آبل على زيادة وضوح عدد المرات التي يصل فيها أحد التطبيقات إلى موقعك، عن طريق إعطاء تنبيه دوري يتضمن خريطة لجميع الأماكن التي فحص فيها التطبيق موقعك في الخلفية، ويسألك إذا كنت تريد الاحتفاظ بإعدادات التطبيقات كما هي.

2- تحسين خصوصية المواقع عبر شبكة الواي فاي، والبلوتوث:

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لا تطلب بعض التطبيقات إذن وصول صريح إلى موقعك الجغرافي، وبدلًا من ذلك تستخدم شبكات (واي فاي) Wi-Fi المعروفة، أو أجهزة البلوتوث القريبة للتعرف على مكانك.

ولكن الآن في iOS 13، ستساعدك عناصر التحكم الجديدة على منع التطبيقات من الوصول إلى موقعك دون موافقتك عند استخدام شبكة Wi-Fi، والبلوتوث.

3- ميزة تسجيل الدخول مع آبل:

في نظام iOS 13 يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب بسرعة وسهولة باستخدام Apple ID الخاص بك، دون الحاجة إلى ملء الاستمارات، والتحقق من البريد الإلكتروني، أو إنشاء كلمات مرور جديدة.

ما عليك سوى النقر على (تسجيل الدخول مع آبل) Sign In with Apple، ومن ثم يمكنك استخدام ميزة التعرف على الوجه Face ID، أو استخدام بصمات الأصابع Touch ID لتسجيل الدخول.

تقول آبل: “إنها لن تتعقبك أبدًا، ولن تنشئ ملفًا تعريفيًا لك عندما تسجل الدخول باستخدام هذه الميزة، كما ستقتصر المعلومات التي ستشاركها مع أي تطبيق أو موقع ويب على اسمك وعنوان البريد الإلكتروني فقط”.

4- إخفاء عنوان البريد الإلكتروني أثناء التسجيل:

إذا كنت تشعر بعدم الثقة حيال مشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع تطبيق محدد، فيمكنك اتخاذ القرار بإخفائه، كما يمكنك أيضاً اختيار أن تنشئ لك آبل عنوان بريد إلكتروني فريد يحوّل الرسائل إلى عنوان بريدك الحقيقي.

5- المزيد من التحسينات في HomeKit:

أعلنت آبل أيضًا أن منصة المنزل الذكي HomeKit التابعة لها حصلت على دعم لأجهزة التوجيه الآمنة وكاميرات الأمان المنزلية المشفرة. ستضيف أجهزة التوجيه الجديدة (طبقة جدار الحماية) firewall layer إلى أجهزتك المنزلية الذكية، وتمنحك التحكم الكامل في الأجهزة التي يمكنها التواصل مع بعضها البعض.

كما ستحصل كاميرات HomeKit على إمكانات تشفير مقاطع الفيديو، وتخزينها على (آي كلاود) iCloud قريبًا، حيث تقوم حاليًا العديد من كاميرات المراقبة المنزلية بتحميل مقاطع الفيديو غير مشفرة على الخوادم الخاصة بكل منها للتخزين والتحليل، ولكن مع ميزة HomeKit Secure Video، ستُشفر جميع مقاطع الفيديو، ولن يتمكن أي شخص من مشاهدته.