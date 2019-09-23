شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمين عام منظمة "ايكتو": علاقاتنا مع مصر متينة.. ونحرص على تعزيز التعاون معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بن عمر أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات "ايكتو" حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التكنولوجيا، واصفًا العلاقات بين مصر والمنظمة بـ"المتينة".

وقال بن عمر -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم الاثنين، إن مصر لها مكانة خاصة، حيث إنها من مؤسسى المنظمة، كما أنها تحتضن منظمة جامعة الدول العربية الراعية لكل العمل العربى المشترك.

وأضاف أن المنظمة تعمل على تعزيز التعاون مع مصر عبر العمل مع مسئولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المضى قُدمًا فى إنجاز العديد من البرامج التى تخص تنمية الموارد البشرية، منوهًا إلى أن المنظمة أطلقت مطلع الشهر الجارى بالقاهرة البوابة الإلكترونية "لصاحبات المشروعات الصغيرة" وذلك بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، لخدمة المرأة فى جميع أنحاء الوطن العربى فى عرض الأعمال الحرفية والصناعات التقليدية، وتطوير وضع المرأة العربية، وتمكين جميع شرائح المجتمع للاستفادة من التكنولوجيا التى توفر التواصل بسهولة مع الجمهور.

وقال بن عمر إن المنظمة تعمل فى إطار استراتيجية رباعية الأبعاد، حيث إن التكنولوجيا باتت تدخل فى كل الميادين، وكان لابد للمنطقة العربية أن تستفيد من التحولات الرقمية.. ذلك إلى جانب تطبيق الشمول الرقمي، عبر إدخال التكنولوجيا الرقمية فى كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والأكاديميات، لتستخدمها كافة شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال.

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وأضاف أن المنظمة تعمل أيضًا على التعاطى مع ما يسمى بـ "الثقة الرقمية"، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تعد من أخر المناطق التى تطورت بها التجارة الإلكترونية، وذلك يرجع إلى أن المواطن العربى ليس لديه ثقة فى المسائل التكنولوجية والرقمية، وذلك ما دفع المنظمة إلى العمل على رفع ثقة المواطن العربى من خلال العديد من البرامج والمنتديات، لإقناعه بأن التكنولوجيا اليوم بإمكانها أن توفر خدمات مضمونة.

كما لفت إلى أن المنظمة تهتم أيضًا بمتابعة الابتكار الرقمى، وتوفير السبل كى يكون المواطن العربى مبتكر للتكنولوجيا وليس فقط مستخدمًا لها.

وتلعب المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات -والتى يقع مقرها فى تونس- دورًا محوريًا فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة العربية مع توفير الآليات الضرورية لدعم والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحفيز السياسات المشتركة المتعلقة بتطوير مجالات التكنولوجيا المهمة، وتلعب مصر دورًا مهمًا فى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المناسبات والاجتماعات التى تعقدها لجنة الإدارة التابعة للمنظمة.