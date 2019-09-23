شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عملة فيس بوك "ليبرا" تحصل على نصف دعمها من الدولار الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل فيس بوك رسالة إلى السياسي الألماني " فابيو دي ماسي" يشرح فيها أن الدولار الأمريكي سيمثل 50% من دعم العملة المشفرة " ليبرا".

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، سيأتي باقي الدعم من اليورو بنسبة 18%، والين الياباني بنسبة 14%، والجنيه الإسترليني 11%، والدولار السنغافوري بنسبة 7%، وهذا ليس أمرا غريبا، بالنظر إلى انتشار فيس بوك والقوة المعتادة للدولار الأمريكي، كما أن غياب اليوان الصيني قد يؤدي إلى استرضاء الساسة الأمريكيين الذين يفحصون العملة عند طريق خفض مخاوفهم من النفوذ الصيني .

وبحسب التقرير، يجب أن يمنع دعم الدولار التقلبات التي أصيبت بها عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لكن فرنسا وألمانيا ودول أخرى تشعر بالقلق من أن "ليبرا" قد يقوض أنظمتها المالية، وقد لا يكون الدعم مهمًا إذا لم تتوفر ليبرا في البلدان الرئيسية، وخاصة تلك التي من المفترض أن تدعم الأموال في المقام الأول.

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