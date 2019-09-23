شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل تكشف: "تطبيق جديد لاختبار درجة الحب.. الشات يقيس حبك الحقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر مؤخرا فى المتاجر الإلكترونية، تطبيق جديد يمكن به اختبار درجة الحب بين طرفين، وذلك من خلال تحليل المحادثات الإلكترونية بين شخصين عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها، مشيرة إلى أنه يحدد، بعد ذلك، مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضا، فى شكل إحصائيات.

ويحمل التطبيق اسم "MeI" أيضا بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب، بحسب الصحيفة.

Advertisements

وأشارت إلى أن التطبيق التجريبى تم طرحه فى متجر "جوجل بلاي" العام الماضي، ليكون دليل المحبين فى تحديد طريقة مثلى للتعامل مع شريكك فى الحياة.