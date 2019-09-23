شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك ينشر صور جديدة لمركبة "Starship" قبل الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر "إيلون موسك" الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وسبيس إكس، صور جديدة على تويتر توضح تركيب الأجنحة الخلفية على مركبةStarship Mk1، مما يكشف عن اختلاف كبير عن التصميم الأصلي الذي كشفت عنه شركة SpaceX قبل عام تقريبًا.

وقال ماسك فى تغريدته "تضاف الزعانف الخلفية المتحركة إلى Starship Mk1 في مقر الشركة بتكساس"، وأكد ماسك أن التصميم الحالي سيشمل عدة أرجل مثبتة في الجزء الخلفي من المركبة الفضائية، وهو ما يفصل بين تشكيلة الساق التي تظهر في وضع ثلاثية الزعانف السابقة، وفق ما ذكرته تيسلا يوم الأحد.

ووفقًا للتقرير، قال ماسك إنه لم "يشترك بالكامل" في التصميم المحدث، بدافع من التحليلات التي تشير إلى أن فصل الساقين والزعانف سيكون في الواقع حلاً أخف من الجمع بينهما بالنسبة للمركبة الفضائية، على غرار تصميم 2018، فإن إصدار 2019 من Starship سيكون له جناحان تشغيليان.

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وأوضح أيضًا كيف تعمل الشركة بلا كلل لجعل المركبة الفضائية قريبة من المنتج النهائي قدر الإمكان، ويتم الآن تجميع مركبة Starship Mk1 في منشأة سبيس إكس بجنوب تكساس بالقرب من قرية بوكا تشيكا، في الخلفية، تقف خلف مبنى يحتوي على مجموعة متنوعة من الأجزاء وغيرها من المعدات.