ملصق رسمي من Oppo يكشف عن التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Reno Ace

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Oppo عن التصميم والمواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Oppo Reno Ace الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 10 من شهر أكتوبر المقبل.

قامت الشركة بنشر ملصق في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، يخبرنا بأن الهاتف Oppo Reno Ace سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وعلاوة على ذلك، فسوف يحتوي الهاتف كذلك على أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلى ذكر الواجهة الخلفية للهاتف، فهي لا تضم قارئ بصمات الأصابع، وهذا ما يلمح إلى أن قارئ البصمة سيتم تضمينه على الأرجح في شاشة الهاتف.

الملصق الذي نشرته شركة Oppo يكشف لنا أيضًا أن الهاتف Oppo Reno Ace سيأتي بلونين وسيحتوي على منفذ USB Type-C في الأسفل جنبًا إلى جنب مع منفذ السماعات 3.5mm. وبالنسبة للمواصفات المؤكدة الأخرى، فهي تشمل +Snapdragon 855، والشحن السريع بقوة 65W. عمومًا، نتوقع أن تكشف لنا شركة Oppo عن المزيد من المعلومات حول الهاتف Oppo Reno Ace في الأيام القادمة.