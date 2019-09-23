شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة: متوسط درجات الحرارة العالمية سيرتفع ارتفاعا قياسيا خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الاثنين إن من المقرر ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

وردا على سؤال من رويترز، أضاف عمر بدور "نحن بالأساس فى طريقنا للوصول إلى زيادة تتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل (عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية) خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتأتى التصريحات بعدما أصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرا أمس الأحد أظهر أن من المتوقع أن تكون الفترة من عام 2015 إلى عام 2019 هى السنوات الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق حيث ارتفعت درجات الحرارة 0.2 درجة مئوية مقارنة بالفترة من عام 2011 إلى عام 2015.

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