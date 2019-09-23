شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاكرز الإنترنت يبحثون كيفية الاستفادة من "إنترنت الأشياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن شركة الأمن السيبراني "تريند مايكرو" اليوم الإثنين، أن مجرمي الإنترنت يناقشون بنشاط كيفية الاستفادة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت أو ما يعرف بـ "أجهزة إنترنت الأشياء"، بما في ذلك كيفية الاستفادة من هذه الأجهزة في خطط لكسب المال.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقامت Trend Micro Research بتحليل المنتديات الموجودة في الأسواق السرية القائمة على اللغة الروسية والبرتغالية والإنجليزية والعربية والإسبانية لتحديد كيفية إساءة استخدام مجرمي الإنترنت للأجهزة المتصلة، وجاء في تقريرها: "لقد رفعنا الغطاء عن مشهد تهديد إنترنت الأشياء لنجد أن مجرمي الإنترنت في طريقهم إلى خلق سوق مزدهر لهجمات وخدمات معينة قائمة على إنترنت الأشياء".

وتكشف النتائج أن الأسواق الإجرامية الأكثر تقدمًا هي المنتديات الناطقة باللغة الروسية والبرتغالية، والتي تبرز فيها الهجمات المالية، وفي هذه المنتديات، يركز نشاط الجرائم الإلكترونية على بيع إمكانية الوصول إلى الأجهزة المعرضة للخطر - وخاصة أجهزة التوجيه وكاميرات الويب والطابعات - حتى يمكن الاستفادة منها في الهجمات.

وسوف يستمر سوق إنترنت الأشياء في النمو، خاصة مع تغيرات المناظر الطبيعية مثل 5G، بينما لا تزال هجمات IoT في مهدها، حيث يناقش المجرمين كيفية الاستفادة من المعدات الصناعية لتحقيق نفس المكسب، ويجب أن تكون الشركات جاهزة لحماية بيئات الصناعة الخاصة بها، حيث يتنبأ التقرير بزيادة في مجموعات أدوات الهجوم على إنترنت الأشياء، حيث يستهدف مجموعة واسعة من الأجهزة الاستهلاكية، مثل أجهزة الواقع الافتراضي (VR)، سوف تتضاعف فرص المهاجمين أيضًا حيث يتم توصيل المزيد من الأجهزة بالإنترنت، مدفوعة بتطبيقات 5G.