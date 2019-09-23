شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحذف ميزة Group stories بعد ٩ شهور فقط من ظهورها ... اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عزمها إزالتها لميزة "قصص المجموعة" أو ما يعرف بـ Group stories يوم 26 سبتمبر في الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونقلاً عن الموقع الأمريكي "انجادجيت"، سيقوم فيس بوك بحذف أي قصص موجودة وسيمنع المستخدمين من إنشاء قصص جديدة، ولكن ستظل بالتأكيد القصص الفردية موجدة كما هي.

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وقال فيس بوك في بيان ل CENT أنه كان يريد التأكد من أن مميزات المجموعات تتيح للأشخاص الاتصال بطرق ممتعة ومفيدة وأنها تبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجارب المجتمع، ولكن ليس من الواضح أن قصص المجموعة تم استخدامها بشكل مناسب، ولذلك قام فيس بوك بإزالة هذه الميزة بعد تسعة أشهر فقط من ظهورها وهذا يشير إلى أنه لم يكن الكثير يستخدمونها.