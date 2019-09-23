شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: iOS 13 قد يسرب تفاصيل بطاقتك الائتمانية إلى غرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت شركة أبل مشكلات في نظام التشغيل iOS 13 لبعض الوقت الآن، حيث ذكرت بعض التقارير أن iOS 13 يشتمل على بعض الأخطاء الرئيسية التي تسبب أعطالًا وإعادة تشغيل بشكل عشوائي، حيث كانت شركة أبل قد أطلقت إصدار iOS 13 لجميع الأجهزة المؤهلة في 19 سبتمبر، وأكدت أن المستخدمين سيحصلون على iOS 13.1 قريبًا.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد وجد مستخدم على منصة Reddit خللًا كبيرًا في iOS 13، حيث أنه عندما كان يغير بطاقة ائتمان iTunes الخاصة به، لاحظ أنه تم استبدال معلومات بطاقته الائتمانية ببطاقة شخص آخر، وأشار إلى أن بطاقة الائتمان تخص امرأة في ولاية إلينوي وأنه كان قادرًا على الوصول إلى جميع المعلومات بما في ذلك العنوان ورقم بطاقة الائتمان.

حيث تعد هذه معلومات كافية لشخص ما لاستهلاك كل الأموال في البطاقة دون أن يدركها المستخدم الحقيقي، فيما لم تكن هذه هي الحالة الوحيدةـ، حيث قام مستخدم آخر بنشر نفس التجربة على Reddit قبل بضع ساعات، وقد لاحظ كلا المستخدمين أنهما قد أبلغا شركة آبل التي صعدت القضية إلى الإدارة العليا.

وذكرت أبل أن الشركة تدرك المشكلة وتعمل بنشاط لإصلاحها، لكن ليس من المعروف ما إذا كان سيتم تصحيح المشكلة باستخدام iOS 13.1 أم لا، ولم تصدر أبل أي بيان رسمي بعد.