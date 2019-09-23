Lenovo K10 Plus يصل رسميًا مع المعالج SD632 وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بالإعلان عن الهاتف Lenovo K10 Note في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن قررت الكشف عن هاتف ذكي آخر من سلسلة هواتف Lenovo K Series يُدعى Lenovo K10 Plus.

لقد تم تصميم الهاتف Lenovo K10 Plus الجديد ليكون بمثابة الخيار الأنسب لكل من يبحث عن هاتف ذكي إقتصادي من علامة تجارية معروفة، فهذا الهاتف يضم شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، هناك مستشعر لبصمات الأصابع، وثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 13 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل.

تحت الشاشة يوجد هناك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4050mAh تدعم الشحن السريع. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فالهاتف Lenovo K10 Plus الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ZUI 11.





الهاتف Lenovo K10 Plus سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق المتدرج. هذا الهاتف سيُعرض للبيع على الأقل في الهند مقابل 155 دولار أمريكي إبتداء من 30 سبتمبر. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات بشأن ما إذا كانت شركة Lenovo تخطط لإطلاق الهاتف Lenovo K10 Plus على الصعيد العالمي أم لا.