شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تنشئ مركزا لتصميم الروبوتات الفضائية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الروبوت فيودور الذي زار مؤخرا المحطة الفضائية الدولية يشكل أساسا لتطوير الروبوتات الفضائية في المستقبل، بسحب روسيا اليوم.

وقال إن "روس كوسموس" تعتزم إنشاء مركز كبير تابع له من شأنه تطوير الروبوتات الفضائية وتصميم أجيالها الجديدة، وأشار روغوزين إلى أن كل أنظمة الروبوت "فيودور" خضعت للاختبار الدقيق ولم يكتشف أي خلل في عملها. ويتم الآن تقرير مصير هذا الروبوت.

وأضاف أن "روس كوسموس" تدرس الآن بالتعاون مع مؤسسة البحوث الواعدة فكرة عقد مؤتمر تقني بشأن مستقبل الروبوتات الفضائية ويتوقع أن يحدد موعد عقد المؤتمر في أكتوبر القادم. وسيتخذ في المؤتمر قرار بمصير روبوتات الجيل الأول، ثم سيبدأ العمل على تصميم روبوت للجيل الثاني يتولى مهمة تنفيذ العمليات خارج المحطة الفضائية.

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وربما يتم تثبيت روبوت الجيل الثاني في مركبة "أوريول" (فيديراتسيا" سابقا) الفضائية المأهولة التي ستطلق عام 2023 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية.

أما المرحلة الثالثة فهي استخدام الروبوتات على هيئة الإنسان عند هبوط رواد الفضاء على سطح القمر في مطلع الثلاثينيات.