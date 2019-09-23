تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد على كاميرة بدقة 100 ميجا بيكسل في هاتف MI MIX ALPHA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على دعم هاتف MI MIX ALPHA المرتقب بمستشعر بدقة 100 ميجا بيكسل.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 24 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتفي Mi Mix 4 وMi 9 Pro، وأيضاً هاتف Mix Alpha الذي رصد بالفعل في مجموعة من الإعلانات التشويقية مؤخراً.

ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقي السابقة تصميم شاشة Mix Alpha الذي يأتي بشاشة waterfall مع إنحناء بزوايا أكبر في جانبي الهاتف، كما أكدت شاومي في إعلان تشويقي أخر على أن الهاتف يأتي للمرة الأولى في الهواتف الذكية بأبعاد 100% في الشاشة بالنسبة لإطار الهاتف، لتتفوق شاومي على هاتف Nex من Vivo الذي جاء بنسبة 99.6%.

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كما أشارت شاومي إلى أن هاتف Mi Mix Alpha يأتي بتصميم من يجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لدعم تصميم أقوى، بينما يأتي الإعلان التشويقي الجديد اليوم ليؤكد على أن الهاتف يضم مستشعر بدقة 100 ميجا بيكسل.

ولقد نشرت شاومي بالفعل عينات للتصوير بكاميرة الهاتف بدقة 12032 في 9024 بيكسل، والتي تأتي بحجم 40 ميجا بايت، مع أعلى وضوح حتى مع تكبير حتى 8 مرات.

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