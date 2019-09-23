الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يبدأن بتلقي تحديث Android 10 الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 10 التجريبي للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في وقت سابق من هذا الشهر. والآن، بدأت شركة OnePlus أخيرًا بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والنهائي للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro.

مع تحديث Android 10، ستنتقل واجهة OxygenOS في كلا الهاتفين إلى الإصدار 10. ويجلب التحديث الجديد واجهة مستخدم جديدة وصلاحيات مُحسنة للموقع، وميزة جديدة للتخصيص في الإعدادات. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك ميزة جديدة تُدعى Game Space والتي تتيح لك الوصول السريع إلى جميع الألعاب والخيارات مثل وضع Fnatic Mode و Optimization Graphic في مكان واحد. إلى جانب ذلك، يتضمن التصميم الجديد إيماءات على مستوى الشاشة بالكامل تتيح لك إمكانية السحب من الحافة اليسرى أو اليمنى من الشاشة للعودة. وفي حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد حول الأشياء التي يأتي بها نظام Android 10، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.

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يجري حاليًا إصدار تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro على مراحل، مما يعني أن عددًا محدودًا فقط من المستخدمين هم الذين سيحصلون على هذا التحديث في الوقت الراهن، ولكن نحن نتوقع وصول هذا التحديث لبقية المستخدمين في غضون أيام قليلة في حالة إذا لم يتم إكتشاف أي أخطاء في التحديث.

لاحظ أيضًا أن إستخدام VPN لسحب التحديث على جهازك قد لا يعمل لأن التحديث يتم بشكل عشوائي ولا يعتمد على المنطقة. لذلك، كل ما يمكنك القيام به هو ظهور الإشعار الخاص بالتحديث على جهاز، لأن الشركة لم تنشر روابط التحميل بعد.