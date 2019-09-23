تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام بايدو للملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الاثنين، بنجاح إلى الفضاء قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.
وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية – فى بيان اليوم - أن القمرين تم إطلاقهما على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي"، الساعة 5:10 من صباح اليوم بتوقيت بكين، فيما دخل القمران الصناعيان إلى المدار المحدد لهما، وهما القمران الـ47 و الـ48 من عائلة أقمار نظام "بايدو" للملاحة.
ومن المقرر أن يعمل القمران، بعد اختبارات فى المدار، مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل فى المدار لتحسين دقة النظام فى تحديد المواقع.
وتستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.
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