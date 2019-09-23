صفقة اليوم.. 26 اشتراكًا مدى الحياة في مجموعة من الدورات والتطبيقات والأدوات…

تحرص البوابة العربية للأخبار التقنية دائمًا على جلب كل ما هو جديد لإفادة القراء والمتابعين، واليوم نقدم لكم عددًا من العروض المميزة للاشتراك مدى الحياة في مجموعة من الدورات التدريبية، والأدوات الرائعة، والتي تشمل خصومات خاصة لقراء ومتابعي البوابة، وذلك كما يلي:

1- احترف أهم المهارات التقنية:

تمنحك هذه الصفقة حق الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 1000 دورة في البرمجة، وتصميم الجرافيك، وتصميم المواقع الإلكترونية، وأنظمة التشغيل، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير.

اسم الصفقة: Virtual Training Company: Lifetime Subscription.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2500 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 79 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

2- خدمة Ivacy VPN لحماية خصوصيتك:

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3- خدمة VPNSecure:

4- احترف التصميم، وتحرير الصور مع piZap Pro:

5- إنشاء خطط الأعمال مع Bizplan:

6- حزمة بناء المواقع بدون برمجة مع Dragify:

7- حماية أجهزتك من البرامج الضارة، والتخلص من الإعلانات مع Adguard:

8- أداة Savvant لزيادة التفاعل على إنستاجرام 5 أضعاف:

تساعد أداة Savvant العلامات التجارية على تحسين نسب التفاعل على إنستاجرام من خلال توفير تحليلات، ورؤى إبداعية قوية تعزز المشاركة حتى 5 أضعاف، وقد استخدمتها علامات تجارية مثل: Sony، وAOL، ومنظمة Compassion International.

9- حزمة SERPstash لتحسين الظهور في محركات البحث SEO:

توفر حزمة SERPstash إمكانية الوصول إلى 21 أداة بسيطة لمساعدتك في تعزيز ظهور موقعك في نتائج محركات البحث.

10- احترف العمل على برنامج إكسل مع حزمة مايكروسوفت:

11- تأمين، وإدارة كلمات المرور مع Password Boss:

12- تطبيق تعلم اللغات Mondly:

13- تطبيق تخطيط المشاريع Timelinr:

14- منصة PullTube لتنزيل محتوى الفيديو من مئات المواقع:

15- أداة Planagram لجدولة النشر على إنستاجرام:

16- منصة StockUnlimited للوصول لمئات الآلاف من التصاميم المتميزة:

17- احترف تصميم وبناء الألعاب مع حزمة School of Game Design:

18- حزمة تحليل البيانات من مايكروسوفت:

19- احترف العمل مع جداول البيانات في إكسل:

20- برنامج Freemake لتحويل امتداد مقاطع الفيديو:

21- تطبيق التأمل Welzen:

22- خدمة التخزين السحابي TransferCloud:

23- خدمة النسخ الاحتياطي Degoo:

24- إنشاء مقاطع فيديو احترافية مع محرر الفيديو VSDC:

25- خدمة KeepSolid VPN لتأمين بياناتك وحماية خصوصيتك: