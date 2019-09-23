ون بلس تبدأ إطلاق أندرويد 10 لهواتف ون بلس 7

بدأت شركة (ون بلس) OnePlus إطلاق (أوكسجين أو إس 10) OxygenOS 10، وهي واجهة المستخدم الخاصة بها، والقائمة على الإصدار 10 من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وتعد الشركة الصينية من بين الشركات السريعة في إطلاق أحدث إصدارات نظام أندرويد لمستخدمي أجهزتها، والآن بدأت إطلاق (أوكسجين أو إس 10) إلى مستخدمي هواتف سلسلة (ون بلس 7).

ويقدم نظام (أوكسجين أو إس 10) الجديد المزايا التي جاء بها أندرويد 10، إلى جانب بعض المزايا الخاصة بهواتف ون بلس، ومن ذلك: الترقية إلى نظام أندرويد 10، وتصميم جديد لواجهة المستخدم، وتحسين أذونات المواقع من أجل الخصوصية، وميزة جديدة للتخصيص في الإعدادات تسمح للمستخدمين باختيار شكل الأيقونات التي تظهر في قائمة (الإعدادات السريعة).

ويقدم النظام أيضًا إماءات ملء الشاشة، ودعم إمكانية (الرجوع إلى الخلف) عن طريق تمرير الأصبع على حافة الشاشة من اليسار إلى اليمين، كما يضيف زرًا لشريط التنقل يسمح بالتبديل يسارًا ويمينًا للتطبيقات الأخيرة.

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ومن المزايا المهمة أيضًا (فضاء الألعاب) Game Space التي تعمل كمُجمع موحد لجميع الألعاب لتسهيل الوصول إليها، وهناك أيضًا ميزة (العرض المحيط) Ambient Display التي تتضمن معلومات ذكية استنادًا إلى أوقات، ومواقع، وأحداث محددة. ويدعم نظام (أوكسجين أو إس 10) حظر الرسائل المزعجة في الرسائل حسب الكلمات المفتاحية.

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وكعادة (ون بلس)، فإن إطلاق التحديث عبر الهوائي يكون لمجموعة صغيرة من المستخدمين، ثم إطلاقه لمجموعة أوسع خلال الأيام المقبل، شريطة ضمان عدم وجود ثغرات.