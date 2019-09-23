شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرح ميزة الشحن السريع.. اعرف كم دقيقة هتحتاجها لشحن هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة دعمت شركة أبل هواتفها المختلفة بتقنية الشحن التقليدية، إلا أن الشركة قامت لأول مرة بتعزيز هواتفها الذكية بميزة الشحن السريع، مع إصدار أيفون 11، حيث قدمت هواتف أبل أداء أعلى لشحن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

وبحسب موقع phonearena الهندى فمع تطور سعة البطارية في إصدارات أبل السابقة، استمرت أبل فى دعم هواتف أيفون بشاحن بقدرة 5W فقط، والتى تستغرق 3 ساعات تقريباً لشحن الهاتف بشكل كامل، بينما جاءت هواتف iPhone 11 Pro للمرة الأولى هذا العام مع شاحن 18W بتقنية الشحن السريع.

- شحن الهاتف لمدة 15 دقيقة، يصل عمر الشحن إلى 28%.

-شحن الهاتف لمدة 30 دقيقة، يصل عمر الشحن إلى 55%.

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- شحن الهاتف لمدة 45 دقيقة، يصل عمر الشحن إلى 74%.

- شحن الهاتف لمدة ساعة واحدة، يصل عمر الشحن إلى 85%.

- شحن الهاتف لمدة ساعة و15 دقيقة، يصل عمر الشحن إلى 94%.

- شحن الهاتف لمدة ساعة و30 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 98%.

- شحن الهاتف لمدة ساعة و42 دقيقة تصل إلى بطارية مشحونة بالكامل.