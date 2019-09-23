شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق ميزة الوضع المظلم لتطبيق OneDrive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت شركة مايكروسوفت منذ وقت طويل، بإضافة ميزة "الوضع المظلم" على العديد من تطبيقاتها، وذلك بمجرد إصدار تحديث أبل لنظام التشغيل iOS 13 .

ونقلاً عن موقع “Phonearena”، فبعد أن أصبح الوضع المظلم على مستوى نظام أبل يشق طريقه إلى جميع أجهزة ايفون المتوافقة، أكدت مايكروسوفت إطلاقها لهذه الميزة لمستخدمى خدمة التخزين السحابى OneDrive.

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ومن المتوقع أن تحصل مجموعة Office بالكامل على وضع مظلم يتميز بنفس اللون، ومن المفترض أن تعمل هذه التطبيقات على تقليل إجهاد العين وتحسين عمر البطارية، كذلك فمن المتوقع أن تتلقى ثلاثة تطبيقات Office أخرى هذه الميزة فى الأيام المقبلة وهما Word و Excel و PowerPoint.