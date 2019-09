شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية خصوصيتك .. كيفية حذف ملفات "الكوكيز" من جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما تقوم شركات الإعلانات بتضمين ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" فى متصفحك، وذلك من أجل التعرف على عاداتك في تصفح الإنترنت، من أجل عرض الإعلانات ذات الصلة، إلا أن هذا لا يمكن تهديد كبير للمستخدمين، لكن في نفس الوقت، فإن بعض ملفات تعريف الارتباط يمكن أن تهدد خصوصية المستخدمين، خاصة إذا كانت تحتوي على معلوماتك، وفيما يلى نعرض طريقة عرض حذف ملفات الكوكيز من متصفح كروم كما يلى:

حذف ملفات الكوكيز من كروم:

- افتح متصفح كروم، ثم انتقل الى الإعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل واضغط على "إظهار الإعدادات المتقدمة" أو Advanced.

- ستظهر لك مجموعة من الخيارات والإعدادات، سيكون من ضمنها قسم يعرف بـ Privacy and security

- اضغط فوق علامة التبويب Site Settings.

- ستظهر نافذة مليئة بالكثير من الأقسام الفرعية، اختر منها Cookies

-اضغط فوق خيار "Allow sites to save and read cookie data ، وذلك لتعطيل جميع أنواع ملفات تعريف الارتباط.

- قم ايضا بتفعيل خيار Block third-party cookies لحظر ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الخاصة بالجهات الخارجية"

- يمكنك بعد ذلك الضغط على خيار All cookies and site data لاختيار حذف ملفات تعريف الارتباط المخزنة مسبقًا لمواقع الويب المختلفة أو اختيار حذفها جميعا.