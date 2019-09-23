شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عايز تثبته .. هكذا يمكنك تجنب تحديث هاتفك لـ iOS 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر نظام التشغيل iOS 13 العديد من المميزات للمستخدمين، بما في ذلك الوضع المظام، وبعض التحسينات في الكاميرا، ومع ذلك وجد بعض المستخدمين أن التحديث يحتوى على العديد من الأخطاء بما في ذلك تعطل التطبيقات، فضلا عن وجود ثغرة بنظام التشغيل وغيرها من المشاكل.

و نقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، وعدت شركة أبل بأن الإصدار 13.1 سيتضمن عددًا من إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة، وسيكون متوفر في 24 سبتمبر، أي بعد أيام فقط من إطلاق iOS 13، لذلك فإذا لم تكن من محبي التحديث الجديد فعليك تجنبه وإيقاف التحديثات التلقائية.

ولكي يتمكن المستخدم من تجنب عمل تحديث تلقائي لنظام تشغيله، فيجب عليه اتباع ما يلى:

- اذهب إلى إعدادات هاتفك الأيفون.

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- إختر General

- اذهب بعد ذلك إلى نهاية القائمة، وابحث عن Software update

- قم بعد ذلك بتعطيل الزر الموجود أمام خيار التحديث التلقائي، لكي يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الرمادى.

- عقب القيام بذلك، فإن هذا يعني أنه تم إيقاف " إعداد التحديثات التلقائية" .