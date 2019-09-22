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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| IKEA تطلق جهاز تحكم عن بعد لمكبرات صوت “SONOS”
متابعة-سنيار: ستطلق “IKEA” جهازا للتحكم عن بعد في مكبرات الصوت الخاصة بـ “SONOS” في الأول من أكتوبر 2019.
“Symfonisk Remote Control” جهاز بسيط يبلغ قطره 50 مم فقط وارتفاعه 18 ملم، وقد ظهر المنتج على النسخة الفرنسية من موقع علامة الأثاث السويدية على الإنترنت، وسيتوفر قريبا في المملكة المتحدة.
بالضغط على جهاز التحكم عن بُعد، يمكن للمستخدمين تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، أو التنقل بين الملفات، ومن خلال تدوير إصبعك على السطح، يمكن أيضًا زيادة حجم الصوت أو تقليله بسهولة.
يتضمن جهاز التحكم عن بُعد مغناطيسا في قاعدة التصميم، مما يسمح بتركيبه بسهولة على أسطح الجدران.
يسمح الجهاز بالتحكم في مكبرات الصوت من أي غرفة في المنزل.
سيكون “Symfonisk Remote Control” متاحا للمستهلكين باللونين الأسود والأبيض بسعر 14.99 يورو.
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