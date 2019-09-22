لعبة Various Daylife أصبحت متوفرة لخدمة Apple Arcade

فاطمة أيت طالب - دبي - واحد من إعلانات الألعاب التي فاجأت الجماهير لخدمة Apple Arcade، و التي تسمح لمقتني أجهزة آبل الذكية بالولوج إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة و اللعب بها مقابل اشتراك شهري يصل إلى 5$، هو إعلان لعبة تقمص الأدوار اليابانية Various Daylife من شركة Square Enix، و من ذات الفريق المسؤول عن إنتاج لعبة Octopath Traveler، و التي سبق لها تحقيق النجاح التجاري على الننتندو سويتش و الحاسب الشخصي.

اللعبة باتت متوفرة للخدمة بالفعل، و التي انطلقت بدورها في الأيام القليلة الماضية. في هذه اللعبة يقوم اللاعب باستكشاف Antoecia لبناء المستعمرات فيها، و هناك أكثر من 20 وظيفة مختلفة يمكن اختيارها للشخصيات.