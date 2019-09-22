Intel تُكثف جهودها لإنتاج الرقاقات بدقة 7 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel قد كشفت في شهر مايو الماضي أنها تستعد لطرح منتجات جديدة بدقة تصنيع 7 نانومتر في العام 2021، و الآن تؤكد التقارير أن الشركة آخذة في تكثيف جهودها لتحقيق هذه الخطة على أرض الواقع.
و قد بدأت الشركة في طلب المعدات و المواد الخام التي تحتاجها لتحقيق ذلك منذ شهر أغسطس الماضي، أما TSMC التايوانية فهي تتوقع أن تكون الرقاقات بحجم 7 نانومتر من عوامل تعزيز نموها التجاري هذا العام، و ذلك بسبب الطلب القوي على منتجات الجيل الخامس من الاتصالات 5G. رغم ذلك، يجب أن نذكر بأن دقة تصنيع انتل أعلى جودة من TSMC، و هي تحقق أداء أفضل على أرض الواقع عندما تتساوى دقة التصنيع.
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