Intel تُكثف جهودها لإنتاج الرقاقات بدقة 7 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel قد كشفت في شهر مايو الماضي أنها تستعد لطرح منتجات جديدة بدقة تصنيع 7 نانومتر في العام 2021، و الآن تؤكد التقارير أن الشركة آخذة في تكثيف جهودها لتحقيق هذه الخطة على أرض الواقع.

و قد بدأت الشركة في طلب المعدات و المواد الخام التي تحتاجها لتحقيق ذلك منذ شهر أغسطس الماضي، أما TSMC التايوانية فهي تتوقع أن تكون الرقاقات بحجم 7 نانومتر من عوامل تعزيز نموها التجاري هذا العام، و ذلك بسبب الطلب القوي على منتجات الجيل الخامس من الاتصالات 5G. رغم ذلك، يجب أن نذكر بأن دقة تصنيع انتل أعلى جودة من TSMC، و هي تحقق أداء أفضل على أرض الواقع عندما تتساوى دقة التصنيع.