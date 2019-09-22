TSMC تبدأ البحوثات لتطوير تكنولوجيا 3 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت تقارير جديدة على شبكة الانترنت، أن عملاقة التكنولوجيا التايوانية TSMC قد بدأت بالفعل البحث و التطوير لإنتاج رقاقات إلكترونية بحجم 3 نانومتر، علماً أن الشركة تمتلك تكنولوجيا بدقة تصنيع 7 نانومتر في الوقت الحالي، و لديها بحوثات جارية لتطوير دقة تصنيع بحجم 5 نانومتر.
و قد أكّد رئيس قسم البحوثات في الشركة Philip Wong بأن التطور التكنولوجي لدى الشركة سيجعل هذا ممكناً، ليس ذلك فحسب، بل إن إنتاج دقة تصنيع بحجم 2 نانومتر أو حتى 1 نانومتر ستكون ممكنة أيضاً، و ذلك رغم مدى صعوبة هذا الأمر من ناحية فيزيائية.
على أية حال، لا شك أننا نقترب كثيراً من الوصول إلى الحد الأعلى الذي يُمكن الوصول إليه لتطوير المعالجات الحالية على صعيد الفيزياء.
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