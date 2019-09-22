فيسبوك تستحوذ على شركة ستطور بوتات ذكية لعملتها المشفرة ليبرا

استحوذت شركة فيسبوك على شركة ناشئة متخصصة في تطوير بوتات Bots الدردشة الذكية، وذلك في إطار سعيها إلى إطلاق عملتها الرقمية المشفرة (ليبرا) Libra في عام 2020.

ولم تعلن فيسبوك عن عملية الاستحواذ، ولكن موقع (تك كرنتش) TechCrunch – المعني بشؤون التقنية – أكد الاستحواذ على شركة (سيرفس فرند) Servicefriend التي تطور بوتات للدردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأكد المتحدث باسم فيسبوك للموقع عملية الاستحواذ بطريقة غير مباشرة في بيان مقتضب على غرار ما تفعله شركة آبل، وقال: “إننا نستحوذ بين الحين والآخر على شركات تقنية أصغر. وإنّا لا نناقش خططنا دائمًا”.

وذكر (تك كرنتش) أن الملفات الشخصية لمؤسسي الشركة الناشئة على موقع لينكدإن تشير إلى أنهم يعملون حاليًا لدى فيسبوك ضمن المجموعة الخاصة بتطوير المحفظة الرقمية (كاليبرا) Calibra. وقد بدأوا عملهم لدى فيسبوك الشهر الحالي، ما يعني أن الاستحواذ حدث في الأسابيع الأخيرة.

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ويُعتقد أن الفريق الخاص بشركة (سيرفس فرند) يعملون مع فيسبوك على تطوير بوت دردشة – أو شبكة من البوتات – من أجل استخدامها في المحفظة الرقمية (كالبيبرا). وتخطط فيسبوك لبناء مجموعة من الخدمات المالية التي يمكن للناس استخدام (كاليبرا) للدفع، واستقبال العملة المشفرة (ليبرا)، على سبيل المثال: إرسال المال إلى جهات الاتصال، ودفع الفواتير، فضلًا عن شراء المنتجات.

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يُشار إلى أن الصفحة الترحيبية الخاصة بمحفظة (كاليبرا) تذكر: “نحن هنا من أجلك”، وتَعِد بالدعم 24 ساعةً و7 أيام في الأسبوع للمستخدمين في تطبيقي التراسل الفوري التابعين لفيسبوك: واتساب، ومسنجر.

كما يُشار إلى أنه قد سبق لشركة (سيرفس فرند) العمل مع فيسبوك لتطوير بوتات هجينة لتطبيق مسنجر بهدف تمكين الشركات من استخدام فرق من البشر لتحسين خدماتها على منصات التراسل.