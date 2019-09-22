شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بالمحطة الدولية تثير التوتر بين ناسا ووكالة الفضاء الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير بأن الروس يرغبون فى إخفاء سبب تسرب الهواء الذي تم اكتشافه بمركبة سويوز في محطة الفضاء الدولية في 2018، إلا أن "جيم بريدنشتاين" مدير وكالة ناسا كشف أنه سيتحدث شخصيا مع رئيس وكالة الفضاء الروسية، لأن ناسا ترغب فى معرفة السبب وترى أن ذلك حق لها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقال بريدنشتاين خلال جلسة أسئلة لمؤتمر الطاقة في هيوستن: "لم يخبرونى أى شىء"، مؤكدا أنه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الروس، أحد الشركاء الرئيسيين في المحطة الدولية.

وأوضح بريدنشتاين: "لا أريد أن أترك عنصرا يؤثر على العلاقة بيننا، لكن من الواضح أنه من غير المقبول وجود ثغرات فى محطة الفضاء الدولية".

Advertisements



المحطة

وقد شمل خطابه على الإشارة إلى الفتحة التى يبلغ قطرها 2 ملليمتر (0.08 بوصة) التى تم العثور عليها من طاقم إكسبيديشن 56 في مركبة الفضاء سويوز MS-09، وهى عبارة عن مركبة طاقم تم ربطها بالمحطة.

وجاءت تعليقات بريدنشتاين فى أعقاب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية، حيث اقترح ديمترى روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، أن وكالته عثرت على ما سبب حدوث هذه الفتحة وتسرب الهواء فى العام الماضي، لكنه لم يكشف النتائج خارج الوكالة.

وكانت وكالتا ناسا والفضاء الروسية أصدرتا بيانًا مشتركًا فى منتصف سبتمبر 2018 أنهما اتفقتا على تأجيل أى استنتاجات أولية وتقديم أى تفسيرات حتى اكتمال التحقيق النهائى.