شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اليابان تطلق مرصدها الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء فى وقت ليس بعيد قمرا صناعيا للرصد الشمسى يسمى هينود أو Solar-B، حيث كان يشير اسمه إلى الكلمة اليابانية التى تعنى "شروق الشمس".



المرصد

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يدور المرصد الذى أطلق فى ذات اليوم في 22 سبتمبر ولكن من عام 2006، حول 400 ميل فوق الأرض في مدار متزامن مع الشمس، مما يعني أنه يواجه الشمس دائمًا.

ويعمل المرصد على قياس الحقول المغناطيسية للشمس منذ إطلاقه، حيث تمكن من التقاط صور رائعة من التوهجات الشمسية والبقع الشمسية والمرور عبر الشمس.