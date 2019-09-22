HTC تُعين Yves Maitre رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HTC التايوانية بتعيين رئيس جديد للشركة هو Yves Maitre، مع مواصلة Cher Wang بوظيفتها كرئيسة لمجلس الإدارة، و يسري مفعول هذا القرار مباشرة.

“إيف مايتر” كان يعمل في Orange كإداري لقسم المعدات الخاصة بالزبائن و العلاقات العامة، و كان يعمل على مراجعة الاستراتيجيات و القرارات المتعلقة بعملية الاتصال. خبرة “إيف” تتضمن تدشين تقنيات إلكترونية على مستوى عالمي، كما أنه عضو في مجموعة التكنولوجيا الابتكارية من Orange، مسؤولاً عن تطوير الأفكار و التقنيات التي تُجدد السوق.

و أكّد “إيف” في تصريحات لوسائل الإعلام أنه فخور بهذا الاختيار و هذه الثقة من مجلس الإدارة، و أكّد أنه سيواصل السعي لتحويل الشركة من التركيز على الهاردوير كما كانت في الماضي إلى الخدمات الحديثة.