سحب منخفضة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين ’’أول أيام الخريف‘‘

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقسًا معتدلًا على على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

تحذير من الشبورة والرياح

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

وفي سياق متصل، قالت الأرصاد إن بداية فصل الخريف تبدأ رسميا غدا الإثنين،وتوقعت الهيئة استمرار تحسن الأحوال الجوية طوال الأسبوع الحالي، وانخفاض الحرارة بمعدل درجة واحدة.