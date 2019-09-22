شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسباب صعوبة لعب PUBG أو Fortnite بعد تحديث iOS 13 الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مطورو لعبتى Fortnite و PUBG تحذيرًا للمستخدمين الذين لا يزالون يرغبون في ممارسة ألعابهم، بضرورة تجنب تثبيت تحديث iOS 13 فى الوقت الحالى، حيث أن المستخدمين الذين قاموا بتثبيت هذا النظام يعانون من مشاكل في تشغيل هذه الألعاب.
ونقلاً عن موقع “Phonearena” الهندى، ترتبط معظم المشكلات التي تجعل هذه الألعاب غير قابلة للتشغيل بالإيماءات، إذ أنه خلال اللعب يستخدم اللاعب في بعض الأحيان ثلاثة أصابع، ومع وجود التحديث الجديد فإن استخدام ثلاثة أصابع يفتح ميزة جديدة خاصة بهواتف أيفون ولا يعمل على استمرار اللعبة.
وقد قام مطورو PUBG بالفعل بنشر إعلان في لعبتهم يحذر اللاعبين من المشكلة وينصحهم بمنع أجهزة ايفون الخاصة بهم من تثبيت تحديث iOS 13، فيما سيكون الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تعطيل الإيماءات بالكامل ولكن للأسف هو أمر غير ممكن في الوقت الحالي، ولكن من المعتقد أنه سيتم حل المشكلة.
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