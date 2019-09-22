شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعرف عن طلاء "فانتابلاك"؟..تصنيع أول سيارة تمتص 99 % من الضوء..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا يعنى سطح سيارة يمتص أكثر من 99 % من الضوء المرئي؟، هذا ما تم فى تصنيع أول سيارة يمكن أن تكون الأكثر سوادا فى العالم، وهذا ما كشفت عنه شركتا "بي أم دبليو" و"ساري نانو سيتستمز" في معرض فرانكفورت للسيارات الحالي الذى يختتم أعماله بعد غد الثلاثاء.

وظهرت فى معرض فرانكفورت "بي أم دبليو إكس 6"، كأول سيارة من نوعها يتم طلاؤها بواسطة طلاء فانتابلاك "في بي إكس 2"، مع الكشف عن الجيل الثالث من بي أم دبليو "إكس 6" كوبيه.

ووفقا للمعلومات، فإضافة إلى أن طلاء فانتابلاك يمتص أكثر من 99٪ من الضوء المرئي، فإنه يزيل كل الانعكاسات تقريبا، كما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الإخباري.

وبحسب شركة "ليفيتيشن 29"، التي تعاونت مع "ساري نانو سيستمز" وبي أم دبليو، فإن النظر إلى السيارة يمكن أن "يفسره المخ على أنه يحدق في حفرة أو حتى فراغ".

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رؤية العين البشرية لمزايا أقل تحديدا للسيارة

وقالت الشركة إن سواد الطلاء السطحي يتسبب في رؤية العين البشرية لمزايا أقل تحديدا للسيارة، ويجعلها تبدو ثنائية الأبعاد.

وعلى الرغم من أن هذا قد يتسبب في "فقدان" أجزاء مرئية من تصميم الهيكل الذى استغرق العمل عليه حتى يكتمل حوالي 10 أشهر.

وقال مدير "ليفيتيشن 29"، بنيامين مايلز ،"إن سيارة فانتابلاك الأولى هي بالتأكيد علامة واضحة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأحلام لمشاريع كبيرة، وتفتح الطريق لمزيد من المفاهيم واسعة النطاق، مثل ملاعب الكرة.

النظر إلى السيارة يمكن أن يفسره المخ على أنه يحدق في حفرة