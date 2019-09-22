شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب المخاوف الصحية.. احتجاج الآلاف فى سويسرا على تقنية 5G اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الشعوب أكثر وعيا بمخاطر التكنولوجيا واعتراضا عن إدخال أى تقنية قبل التأكد من سلامتها، ومن بين ذلك ما حدث فى سويسرا، حيث تظاهر الآلاف من المواطنيين في العاصمة السويسرية "بيرن" بسبب طرح تقنية 5G اللاسلكية في جميع أنحاء البلاد، والتي يخافون من أن تلحق الضرر بصحة الناس.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore" التكنولوجى، تجمع المتظاهرون يحملون لافتات أمام مبنى البرلمان السويسري، في محاولة لوقف بناء المزيد من الهوائيات المتوافقة مع الجيل الخامس.

وقال تاملين شبلر أولمان، الرئيس المشارك لـ "ترينثيا"، المجموعة التي نظمت المسيرة، "حقيقة أن الكثير من الناس قد حضروا اليوم هي علامة قوية ضد الإدخال غير المنضبط للGـ5".

وأصبحت إمارة موناكو الصغيرة أول دولة في أوروبا تدشن شبكة للهاتف المحمول 5G في يوليو، لكن النقاد في سويسرا يجادلون بأن الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يصدره النظام الجديد يشكل مخاطر صحية وبيئية غير مسبوقة مقارنة بالأجيال السابقة من تكنولوجيا الهاتف المحمول.

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وساعدت الالتماسات عبر الإنترنت في إقناع العديد من السلطات السويسرية في جنيف وفود وفريبورغ ونيوشاتيل بتأجيل بناء الهوائي كإجراء وقائي، وقد دعا الاتحاد السويسري للأطباء (FMH) أيضًا إلى اتباع نهج حذر تجاه التكنولوجيا الجديدة.

ويحاول معارضو التكنولوجيا الجديدة جمع 100000 توقيع يحتاجون إليها لفرض استفتاء على فرض وقف التكنولوجيا حتى يمكن تقييم مخاطرها بشكل صحيح.

كما تم تعيين مجموعة من الخبراء من قبل الحكومة السويسرية العام الماضي لبحث المخاطر التي تنطوي عليها مقدمة 5G، وسيتم نشر النتائج التي توصلوا إليها بحلول نهاية العام.