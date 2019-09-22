تكنولوجيا: ابل تحقق ترقية ملحوظة في تقنية الشحن مع هواتف iPhone 11 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إقتصر دعم الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون على تقنية الشحن التقليدية، إلا أن ابل قدمت تقنية الشحن السريع للمرة الأولى مع سلسلة هواتف iPhone 11 Pro التي كشف عنها مؤخراً، والتي قدمت بالفعل آداء أعلى لشحن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

مع تطور سعة البطارية في إصدارات ابل السابقة، إلا أن ابل إستمرت بدعم هواتف الأيفون بشاحن بقدرة 5W فقط، والتي تستغرق 3 ساعات تقريباً لشحن الهاتف بشكل كامل، بينما جاءت هواتف iPhone 11 Pro للمرة الأولى هذا العام مع شاحن 18W بتقنية الشحن السريع.

وتقدم ابل في محتوى صندوق iPhone 11 Pro محول بقدرة 18W مع كابل يأتي بمقبس USB-C في أحد الطرفين ومنفذ Lightning في الطرف الأخر الذي يتصل بهاتف الأيفون، حيث يتميز الشاحن بحجم أكبر من الإصدارات السابقة.

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ولقد تم إجراء بعض الإختبارات لقياس سرعة شاحن iPhone 11 Pro المميز بقدرة 18W، ومقارنتها بإصدارات ابل السابقة، حيث كشفت هذه الإختبارات على أن شاحن iPhone 11 Pro يمكن أن يدعم المستخدم بنسبة شحن تتخطى 50% عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى 30 دقيقة فقط، وقد كشفت نتائج الإختبارات عن الآتي:

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى 15 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 28%

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى 30 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 55%

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى 60 دقيقة يصل عمر الشحن إلى85%

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى ساعة و15 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 94%

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى ساعة و30 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 98%

عند شحن الهاتف لفترة تصل إلى ساعة و42 دقيقة يصل عمر الشحن إلى 100%

أيضاً بالرغم أن ابل لم تصل إلى أسرع آداء في تقنية الشحن السريع حتى الآن، إلا أنها قدمت تطور ملحوظ في الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 11 Pro.

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