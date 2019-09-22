تكنولوجيا: صور.. ألبانيا تحصد خسائر زلازل خلف 100 هزة ارتدادية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت ألبانيا زلزال بلغت قوته 5.8 درجة، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 100 هزة ارتداتية أمس، وتحصد حاليا مجموع خسائرها الكبيرة من جراء هذا الحادث الطبيعى الذى تسبب فى فرار السكان من العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية، وإصابة 105 شخص، وتدمير مئات المنازل.

البانيا ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تقول السلطات إن الأضرار لحقت بحوالى 600 منزل وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مرافق الكهرباء والمياه فى تيرانا ودوريس وبعض المناطق الغربية والوسطى، ويقيم الكثير من الناس فى ملاجئ مؤقتة بعد فرارهم من منازلهم. Advertisements

البانيا وقال وزير الدفاع أولتا تشاكا فى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم "لحسن الحظ لم تتضرر آبار النفط"، والتى تتفقد مدى الخسائر التى تسبب فيها الزلزال، حيث تقع ألبانيا على طول البحر الأدرياتيكى والبحر الأيونى وهى معرضة للزلازل وتسجل النشاط الزلزالى كل بضعة أيام.

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