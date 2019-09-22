تكنولوجيا: تقرير: تحديث iOS 13 يؤدى إلى بطء مفاجئ فى هواتف أيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن تحديث نظام تشغيل iOS 13 الجديد من شركة أبل، يؤدى لبطء مفاجئ فى سرعة هواتف أيفون الخاصة بالمستخدمين.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فمن المنتظر أن يقوم نظام iOS 13.1 الذى ستطلقه الشركة بعد غدا 24 سبتمبر، بإضافة ميزة جديدة للتحكم فى سرعة المعالج، بما فى ذلك إتاحة هذه الميزة الجديدة على هواتف "آيفون XR" وآيفون XS".
وأشار التقرير إلى أن هذه الميزة ستتيح لأول مرة لمستخدمي أبل من التحكم في سرعة المعالج الخاص بالهاتف، وذلك لتوفير عمر البطارية، والتى قيل إنها يجرى استهلاكها فى هواتف أيفون الجديدة بشكل أكبر بكثير من باقي هواتف "آيفون"، فيما أشارت الشركة إلى أنها قررت منح المستخدمين حق التحكم فى سرعة المعالج، بدلا من إبطاء المعالج بصورة قسرية من دون علم المستخدم.
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