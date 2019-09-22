شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تمدد فترة تحديث ويندوز 7 للحكومة الأمريكية لدعم الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت، تقديم تحديثات الأمان لنظام التشغيل "ويندوز7" حتى موعد الانتخابات الأمريكية، وذلك رغم إعلان الشركة مسبقا عن إيقافه فى 14 يناير 2020، وأرجعت ذلك للحصة السوقية لنظام "ويندوز7" واستخدامه فى الأنظمة الحكومية الأمريكية.

وبحسب موقع Windows Central الأمريكى، فقد تحدثت مايكروسوفت عن أهمية نظام التشغيل "ويندوز7" وحقيقة أن نظام التشغيل لا يزال يستخدم فى أجهزة التصويت فى الانتخابات، حيث قالت الشركة: “نعلم أيضًا أن الانتقال إلى الآلات التى تستخدم أنظمة تشغيل أحدث فى الوقت المناسب لانتخابات عام 2020 قد لا يكون ممكنًا لعدة أسباب، بما فى ذلك عملية التصديق المطولة على آلة التصويت - وهى عملية نعمل مع المسؤولين الحكوميين لتحديثها وجعلها أكثر مرونة".

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ليس ذلك فحسب، بل أشارت مايكروسوفت أيضًا إلى أنها ستوفر تحديثات أمان مجانية للدول الأخرى بموجب "برنامج الدفاع عن الديمقراطية"، وبصرف النظر عن ذلك، ستقدم مايكروسوفت أيضًا المساعدة للأنظمة الانتخابية التى تعتمد على خدمات Azure السحابية.

وقالت الشركة في بيان لها: "نعلن اليوم أيضًا أننا كجزء من برنامج Defending Democracy، نحدد بشكل استباقي سلطات الانتخابات التي تكون ضمن عملاء مايكروسوفت Azure وتشركها لتقديم التوجيه والمساعدة التقنية في استخدام ميزات الأمان الأكثر تقدماً في Azure".