شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح مشاركة "ستورى" واتس آب على قصص المنصة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" حاليا ميزة جديدة من شأنها أن تتيح للمستخدمين مشاركة "ستورى" واتس آب الخاصة بهم فى "قصص فيس بوك"، وهى الميزة التى سبق وأن طرحتها المنصة قبل ذلك بشكل تجريبي، قبل أن تبدأ بطرحها فى شكلها النهائى للمستخدمين.

وبحسب موقع GSM الهندى، فلم يصدر واتس آب إعلانًا رسميًا عن النسخة التجريبية بعد، لكن العديد من المستخدمين شاركوا الأمر على تويتر للإبلاغ عن وصول الميزة، حيث ان هواتف أندرويد التى تمتلك إصدار 2.19.258 من التطبيق تمكنت من الاستفادة من الميزة، لكن أجهزة iPhone لم تستلمها بعد، مما يشير إلى أن هذا الأمر محدود للغاية.

ومع ذلك، قام واتس آب بإنشاء صفحة أسئلة وأجوبة على موقعه على الويب تفصل الخطوات الخاصة بمشاركة حالة واتس آب إلى "قصص فيس بوك" أو تطبيقات أخرى، مما يشير إلى أنه يجب أن تبدأ قريبًا.

لذا فإذا كنت أحد مستخدمى أندرويد الذين تلقوا هذه الميزة، فسترى خيار "المشاركة فى "قصص فيس بوك"" ضمن "حالتي" فى علامة تبويب الحالة، مع وجود زر مشاركة بجوارها.



واتس آب

Advertisements

ويؤدى الضغط فوق زر المشاركة إلى فتح تبويب المشاركة، مع عرض جميع التطبيقات التى يمكنك مشاركة حالة واتس آب بها، وسيؤدى الضغط فوق "المشاركة فى "قصص فيس بوك"" إلى عرض أيقونة تطبيق فيس بوك، ويؤدى الضغط فوق أيقونة تطبيق فيس بوك إلى فتح التطبيق للسماح لك بمشاركة حالة واتس آب فى "قصص فيس بوك".

كذلك فإذا قمت بنشر تحديثات حالة متعددة، فسيتم مشاركتها جميعًا مع "قصص فيس بوك"، لذا، إذا كنت ترغب فى مشاركة عدد قليل منهم، فسيتعين عليك الانتقال إلى قسم "حالتي"، واختيار ما تريد مشاركته، ثم الضغط فوق الزر ثلاثى النقاط فى الزاوية العلوية اليمنى ثم على خيار "المشاركة فى فيس بوك".

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن حالة واتس آب التى تشاركها مع فيس بوك أو التطبيقات الأخرى لن تكون محمية بالتشفير الشامل، وستتوفر هذه الميزة لمشاركة واتس آب Status فقط إذا كان لديك فيس بوك لنظام التشغيل أندرويد أو فيس بوك لنظام التشغيل iOS أو فيس بوك Lite مثبتًا على جهازك.