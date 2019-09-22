شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيقين من متجر أندرويد لعرضهما إعلانات "خبيثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل تطبيقين أندرويد، من متجر "بلاي ستور" التابع لها، حيث تم تثبيتهما معًا أكثر من 1.5 مليون مرة، إذ كانا هذين التطبيقين يجنيان الأموال من خلال عرض إعلانات خبيثة تراقب المستخدمين، وذلك في كل مرة يضعط فيها شخص ما على إعلان ما، وهما تطبيقى Sun Pro Beauty Camera وFunny Sweet Beauty Selfie.

ونقلاً عن موقع “Phonearena”، بالإضافة إلى جني الأموال فهذه التطبيقات يمكنها أن تستهلك بعض موارد الهاتف وتساعد في استنزاف البطارية، وتم اكتشاف ما كان يقوم به هذين التطبيقين بواسطة شركة أمان المحمول Wandera ، حيث حصل تطبيق Sun Pro Beauty Camera على أكثر من مليون عملية تثبيت بينما حصلت كاميرا Funny Sweet Beauty Selfie على 500.000 عملية تنزيل.

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وأشار التقرير إلى أنه بمجرد تثبيت أحد هذه التطبيقات، تعمل كاميرا Sun Pro Beauty على عرض إعلانات ملء الشاشة حتى إذا لم يكن التطبيق مفتوحًا، ويقدم Funny Sweet Beauty Selfie Camera أيضًا إعلانات بملء الشاشة، ولكن فقط بعد تحميل صور تم اختيارها باستخدام التطبيق .

وقد حذر جوجل من هذه التطبيقات قائلاً : "يرجى عدم تنزيل هذا التطبيق، فإنه فقط إعلانات، لا شيء غير ذلك"، كما تمت إزالة هذه التطبيقات من متجر جوجل بلاي