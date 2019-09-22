كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اليابان بلد التكنولوجيا والابتكارات والشريك الأنسب للمعرض العالمي “إيفا برلين”

ما هي أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية؟ من السهل العثور على هذا الجواب في أحد أهم وأقدم المعارض الصناعية في ألمانيا والعالم، في معرض IFA برلين.

كيف ستتغير حياتنا في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين القادمة؟

IFA NEXT هو مركز عالمي للابتكار، يجمع الباحثين والمهنيين في هذا المجال والشركات الناشئة وتجار التجزئة من أجل نقل ديناميكي للمعرفة والمعلومات والأفكار التجارية، ويسمح لهذه الشركات الناشئة عرض أحدث ابتكاراتها.

ومن أهم الابتكارات اليابانية التي عرضت في “إيفا برلين” كانت الملابس الإلكترونية الذكية: “الجلد الالكتروني” التي قامت بتصنيعها شركة “كزينوما”، لمراقبة نشاط المستخدم والمعلومات الحيوية وحركات الجسم.

هذا وتمكنت شركة EMPATH اليابانية من التوصل إلى تقنية قادرة على تحليل طريقة حديث الناس، وتحديد أربع مشاعر، ألا وهي الفرح والهدوء والغضب والحزن. وترتكز هذه التقنية على الطريقة التي يتحدث بها المرء ليس على أقواله، ويتم التدقيق في سرعة الحديث، نبرة الصوت، وما إلى ذلك.

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وتستخدم هذه التقنية حاليا لتحسين مراكز الاتصال، وقد تم استخدامها لأول مرة في قطاع الصحة العقلية وتحديدا لمساعدة ضحايا الزلازل.

ومن خلال استخدام هذا الاعتراف العاطفي الاصطناعي، حاولت شركة EMPATH تحديد جميع أعراض الاكتئاب وعندما تم تحديد الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الحالة تم تحويلهم إلى مراكز للعناية، وأطباء نفسيين لتلقي العلاج المناسب، بحسب موقع يورو نيوز.