تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم هاتف Mi Mix Alpha المرتقب من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Mi Mix Alpha في أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم waterfall في الشاشة مع إنحناء أكبر، والذي يأتي بأبعاد 100% في الشاشة بالنسبة لهيكل الهاتف.

بدأ تصميم waterfall في الإنتشار في الكثير من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، ويعد هاتف Mi Mix Alpha الذي يعلن عنه رسمياً في 24 من سبتمبر، أحد الإصدارات المميزة بشاشة waterfall بدون إطارات جانبية، إلا أنها تأتي بإنحناء بزوايا أكبر من الإصدارات التي كشف عنها حتى الآن.

كما يأتي هاتف Mi Mix Alpha كأول الهواتف الذكية التي تتميز بأعلى أبعاد في الشاشة تصل إلى نسبة 100% بالنسبة لإطار الهاتف، حيث كشف الإعلان التشويقي للشركة على إنحناء للشاشة يحاكي إنحناء غلاف الكتب.

وتشير التوقعات إلى أن التصميم المنحني في الشاشة عملي بشكل أكبر من الإصدارات القابلة للطي في هواتف Mate X، وسامسونج Galaxy Fold.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Mi Mix القادم في فعاليات 24 من سبتمبر يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، كما ينطلق للمرة الأولى بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto وأخرى بزوايا عرض واسعة.

أيضاً تقدم شاومي هاتف Mi 9 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم شاحن شاومي اللاسلكي 30W Mi Charge Turbo، كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 11، لذا نترقب حدث 24 من سبتمبر للتعرف على معلومات وتفاصيل أكثر حول الهاتفين.

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