تأجيل المعالج Ryzen 9 3950X من AMD إلى شهر نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تدوينة جديدة، أعلنت شركة AMD أنها ستقوم بتأجيل موعد إطلاق المعالج Ryzen 9 3950X من موعده المقرر في سبتمبر الحالي إلى شهر نوفمبر القادم، و يأتي هذا التأجيل حتى تتمكن AMD من مقابلة الطلب الكبير على معالجات الجيل الثالث من Ryzen، التي تم طرحها في الأسواق بالفعل، قبل التوسع مع خيار إضافي للزبائن.

و أكدت AMD في بيانها أنها واثقة من أن المعالج سيستحق الانتظار، خاصة مع كون المعالج هو الأول من نوعه و المخصص إلى عامة الناس باحتوائه على 16 نواة حقيقية. و من المتوقع أن يتم طرح هذا المعالج بسعر $749.