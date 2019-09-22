تأجيل المعالج Ryzen 9 3950X من AMD إلى شهر نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تدوينة جديدة، أعلنت شركة AMD أنها ستقوم بتأجيل موعد إطلاق المعالج Ryzen 9 3950X من موعده المقرر في سبتمبر الحالي إلى شهر نوفمبر القادم، و يأتي هذا التأجيل حتى تتمكن AMD من مقابلة الطلب الكبير على معالجات الجيل الثالث من Ryzen، التي تم طرحها في الأسواق بالفعل، قبل التوسع مع خيار إضافي للزبائن.
و أكدت AMD في بيانها أنها واثقة من أن المعالج سيستحق الانتظار، خاصة مع كون المعالج هو الأول من نوعه و المخصص إلى عامة الناس باحتوائه على 16 نواة حقيقية. و من المتوقع أن يتم طرح هذا المعالج بسعر $749.
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